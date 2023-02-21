Corriere della Sera: Италия может отправить Киев дальнобойные ракеты

Вы ведь тоже думали, что болит только потому что перегрелись

Если однажды вы "обгорели" на солнце и у вас потом болел участок кожи - это вызвано не тем, что они "обгорели" на солнце, а тем, что они уничтожают сами себя.

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