Corriere della Sera: Италия может отправить Киев дальнобойные ракеты
2023-02-21 13:47
Издание Corriere della Sera сообщило о готовности Рима передать ВСУ собственные ракеты большого радиуса действия.
Журналисты новостного агентства Corriere della Sera уведомляют, что Министерство обороны Италии заняты обсуждением седьмого межведомственного декрет о предоставлении военной помощи украинским войскам во время российской спецоперации.
Журналисты газеты отметили, что оружейные запасы Рима стремительно таят, однако он готов поставить дальнобойные ракеты Киеву.
21 февраля во время послания к Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что Москва будет вынуждена отодвигать угрозы от российских границ максимально далеко в случае, если ВСУ получат дальнобойные ракеты от Запада.
Опубликовано: Ткачёв Андрей