Анастасия Цветаева рассказала, что отчим бил и насиловал ее с 6 до 12 лет, пока она не сбежала из дома

Актриса Анастасия Цветаева поделилась ужасающими подробностями своего детства. Ее отчим держал девочку в "сексуальном рабстве" с 6 до 12 лет, пока она не сбежала из дома. Мать не делала попыток защитить дочь.

Звезда картин "Даже не думай" и "Зови меня Джинн" Анастасия Цветаева поделилась подробностями своего тяжелого детства.

Ее отец умер, когда малышке было 4 года.

Мать вышла замуж за абьюзера, который издевался не только над женой, но и над своей падчерицей.

Мужчина держал девочку в "сексуальном рабстве" с 6 до 12 лет, пока несчастная не сбежала из дома и стала жить с бабушкой.

Мать Цветаевой не могла защитить дочь, а после того, как Анастасия ушла из дома в 12 лет, ни разу не поинтересовалась, как живет ее ребенок.

Артистка утверждает, что "родителей у меня нет", а есть биологическая мать, которая ее родила и папа, умерший, когда знаменитость была совсем маленькой.