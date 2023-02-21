Пассажир не пожалел молодожёнов и не стал меняться с ними местами в самолёте

Покупая билет на самолёт, герой этой истории заранее побеспокоился о том, чтобы сидеть возле иллюминатора, а не у прохода.

Дама рассказала, что они с любимым только что поженились и летят в отпуск на медовый месяц.

Но так вышло, что сидят они в разных местах. Не мог бы наш герой поменяться с ними местами, пустить на своё место молодожёна, а сам занять его сиденье в проходе. Но мужчина заявил, что не мог бы.

Он нарочно купил нужный ему авиабилет, чтобы сидеть в удобстве и как следует выспаться, так что никакой жалости и сочувствия от него ждать не стоит.

Кончилось тем, что рассерженная соседка полполёта ворчала о том, что несносный пассажир испортил им с супругом медовый месяц.

А вот пользователи интернета уверены, что нашему герою не в чем себя винить.

И вообще непонятно — если он удосужился заранее забронировать нужное ему место, то почему молодожёны не могли поступить столь же благоразумно?