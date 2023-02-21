Разыскиваемый преступник заявил, что полиция могла бы использовать для его поисков фото получше

Джошуа Беннеттс вот уже некоторое время разыскивался полицией Глостершира (Англия) за торговлю наркотиками.

Но особенно представителей власти бесило то, что преступник откровенно насмехался над полицейскими в соцсетях.

Он заявил, что его фото, украшавшее плакат «Разыскивается», могло бы быть и получше.

Также Джошуа шутливо сокрушался, что в описании его внешности допущена ошибка — его рост несколько больше, чем было указано. Кроме того, наркоторговец активно фотографировался и размещал свои снимки в интернете, чтобы показать полицейским, как свободно и спокойно он прогуливается, пока его ловят.

Но всё когда-нибудь заканчивается, и Джошуа всё-таки схватили. Детектив Фрейя Смит заявила, что полицейским особенно прискорбно было столкнуться с тем презрением, которое преступник выказывал по отношению к представителям власти.

Возможно, Джошуа считал себя шутником и весельчаком, но стоит помнить, сколько страданий он причинил людям, торгуя наркотиками.