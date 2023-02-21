Путин: США планирует испытание ядерного оружия, Россия должна ответить

Владимир Путин заявил о намерениях администрации Вашингтона провести испытание ядерных вооружений.

Днём вторника Владимир Путин обратился с посланием к членам Федерального собрания, где публично заявил, что американский Пентагон задумался об испытании ядерного оружия, ввиду чего Минобороны России и "Росатом" должны провести аналогичные испытания, если США сделают это первыми.

Также Путин отметил, что начиная с 21 февраля Россия приостанавливает своё участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.