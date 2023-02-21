Двух колдунов из Уганды обвинили в убийстве четырёхлетнего мальчика

Элвин Бутанакья, который пропал из дома своих бабушки и дедушки, стал жертвой страшного злодеяния.

Полицейские, искавшие четырехлетнего жителя округа Камули (Уганда), взяли с собой обученную собаку, и вскоре животное привело их на плантацию сахарного тростника, где и было обнаружено тело мальчика.

Труп был обуглен и изуродован — в частности, у него не хватало правой руки, языка и гениталий.

Неподалёку располагалось святилище, в котором полиция нашла двух местных жителей, которых люди считают колдунами. Стены святилища были забрызганы кровью, так что Балат Булуба и Фред Баликоове немедленно стали главными подозреваемыми в убийстве — возможно, ритуальном.

Балат и Фред активно работают со следствием, но вину наотрез отрицают.

Мужчины утверждают, что их успешная целительская деятельность вызывает у многих зависть, так что их просто подставили, оставив тело несчастного мальчика неподалёку от святилища.

Что же касается крови на стенах, то тут и впрямь имело место ритуальное жертвоприношение — правда, всего лишь курицы.