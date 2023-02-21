Слон взбесился во время ритуального жертвоприношения и затоптал трёх сельских жителей

Жители деревни Мохаммадпур Мафи (Уттар-Прадеш, Индия) решили целую неделю посвятить «ягье» — ритуальному жертвоприношению. Но религиозный праздник закончился трагедией.

Для участия в ритуале в деревню привели двух слонов, и одно из животных не выдержало повышенного внимания.

Слона окружили женщины, жаждавшие прикоснуться к нему в рамках торжественной церемонии, но животное взбесилось. В итоге под ногами слона оказались трое селян, включая 4-летнего ребёнка. Все они были затоптаны насмерть.

Прибывшим полицейским и сотрудникам лесного департамента удалось успокоить слона и отправить его в поле за пределами деревни.

Однако, сельские жители признались, что им до сих пор страшно находиться на улице — несмотря на то, что власти утверждают, будто всё под контролем.