Минобороны Израиля объявило о поставках систем ПРО в Украину

Израильское Министерство обороны сообщило о намерениях передать Киеву системы ПРО.

Днём 21 февраля министр обороны Израиля Йоав Галант публично заявил, что ведомство приняло решение о поставках собственных систем противоракетной обороны украинским войскам. При этом Галант не отметил, идёт ли речь о знаменитых израильских системах ПРО "Железный купол".

Примечательно, что ранее глава Министерства обороны Украины Алексей Резников просил администрацию Тель-Авива о поставках "Железного купола" Киеву, но получил отказ.