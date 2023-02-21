Путин: ВСУ хотели атаковать Крым и Севастополь после Донбасса

Владимир Путин утверждает, что украинские войска готовили удар по Крыму и Севастополю.

21 февраля Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, где заявил, что начало российской спецоперации в Украине было неизбежно, поскольку войска данного государства намеревались начать боевые действия в Севастополе и на крымском полуострове после развязанного конфликта в республиках Донбасса.

Также Путин напомнил, что в 2014 году вооружённые силы Украины использовали танки, артиллерию и военные самолёты для атак на ДНР и ЛНР.