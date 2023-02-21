Лама попала в Книгу рекордов Гиннеса за то, что является самой старой в мире

Замечательный «парень» по кличке Далай родился в 1996 году, то есть сейчас ему 27 лет. И в этом не было бы ничего удивительного, если бы этот «парень» не был ламой.

Средняя продолжительность жизни лам составляет около 20 лет, так что Далай побил все рекорды и попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Ветеринар, обследовавший и осмотревший животное, официально подтвердил, что ему по меньшей мере 27 лет и 1 день, что делает Далая и самой старой ламой, живущей в неволе, и вообще самой старой ламой в мире.

Изначально Далай жил на ранчо в Ратоне (Нью-Мексико, США) и был компаньоном хозяйских детей. Но детишки выросли, так что лама в возрасте 14 лет переехала к новым владельцам в Альбукерке (Нью-Мексико, США). И вот уже долгие годы Далай ведёт счастливую беззаботную жизнь, совершая многочисленные прогулки и получая много новых впечатлений.

Правда, бывали в жизни Далая и горести. Например, когда его лама-компаньонка скончалась от старости. Однако, на ферме у четвероногого рекордсмена появился новый друг — карликовый козлик Джелато. Необычная парочка прекрасно поладила.