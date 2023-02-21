Поссорившись с сожительницей, мужчина из Мумбая убил её и спрятал труп в матрасе

Житель Мумбаи (Индия), сильно поскандаливший с сожительницей, разъярился настолько, что убил женщину.

После этого Хардик Шах прихватил из квартиры, которую арендовала пара, некоторые ценные вещи и скрылся, спрятав труп.

Хотя место для сокрытия тела было выбрано весьма странно. Полицейские обнаружили убитую даму в кровати, внутри матраса.

Хардик намеревался покинуть город, но был объявлен в розыск и арестован железнодорожной полицией при попытке уехать на поезде.

Оказалось, что сожители постоянно ругались, на что неоднократно жаловались их соседи.

Причиной скандалов следователи считают шаткое финансовое положение семьи.

Он сидел без работы, что вызывало недовольство и гнев у его дамы, которая была медсестрой и несла на себе все денежные тяготы.