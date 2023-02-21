Мужчина из США, намеренно сорвавшийся на машине со скалы, обвиняется в покушении на свою семью

Дхармеш Патель обвиняется в покушении на убийство своей жены и двоих детей, хотя сам мужчина вину не признаёт.

Во время поездки на машине в округе Сан-Матео (Калифорния, США) 41-летний водитель намеренно сорвался на автомобиле со скалы.

Помимо самого Дхармеша, в машине находилась его супруга и дети. К счастью, дети вообще не пострадали, а двое взрослых получили травмы, не представлявшие угрозы жизни.

Отца семейства арестовали после того, как его жена заявила прибывшим спасателям, что авария была не случайной. Якобы супруг хотел убить их всех.

Вот только теперь женщина отказывается от своих слов и утверждает, что не желает преследования мужа по закону.

Следователи рассказали, что подобный отказ от показаний — частая практика в случаях домашнего насилия. Но представители власти уверены, что у них и без того достаточно улик, чтобы засадить виновного за решётку.