Ангелина заявила, что Расторгуев помогает в борьбе с мировым злом

Режиссер Кира Ангелина утверждает, что исполнитель Николай Расторгуев выполняет важную миссию, помогая справиться с мировым злом.

Солист российской группы "Любэ" Николай Расторгуев отмечает сегодня, 21 февраля, свой день рождения.

Режиссер Кира Ангелина решила поздравить исполнителя через ФАН, утверждая, что в непростое для страны время Николай делает все возможное, чтобы противостоять мировому злу.

Кинодеятель также отметила, что артист стал продюсером ее фильма "72 часа", посвященного событиям в городе Людинове Калужской области в 1942 году.