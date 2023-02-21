Джуд Лоу стал отцом уже в 7-ой раз
2023-02-21 14:52
50-летний голливудский актер Джуд Лоу стал отцом. Это 7-ой ребенок знаменитости.
Британский актер Джуд Лоу снова стал отцом, что стало известно благодаря работе папарацци.
50-летнего артиста и его 35-летнюю супругу Филинны Коан фотографы засняли в 1-ом из аэропортов Лондона. Компанию знаменитостям составили два ребенка: первенец пары, о котором известно, родился в 2020 году, а второй, которому нет и года.
Получается, что Лоу - отец семерых детей. Новость эту звезда экрана никак не комментировал.
У актера кроме детей от нынешней жены есть еще пятеро от троих бывших возлюбленных.
Опубликовано: Наталья Гончарова