Джуд Лоу стал отцом уже в 7-ой раз

50-летний голливудский актер Джуд Лоу стал отцом. Это 7-ой ребенок знаменитости.

Британский актер Джуд Лоу снова стал отцом, что стало известно благодаря работе папарацци.

50-летнего артиста и его 35-летнюю супругу Филинны Коан фотографы засняли в 1-ом из аэропортов Лондона. Компанию знаменитостям составили два ребенка: первенец пары, о котором известно, родился в 2020 году, а второй, которому нет и года.

Получается, что Лоу - отец семерых детей. Новость эту звезда экрана никак не комментировал.

У актера кроме детей от нынешней жены есть еще пятеро от троих бывших возлюбленных.