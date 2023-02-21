Полиция Шотландии арестовала вора, укравшего 200000 шоколадных яиц

Полицейские из Телфорда (Шропшир, Англия) могут похвалить себя за хорошо проделанную работу и раскрытие очень «сладкого» преступления.

Властям удалось арестовать 32-летнего Джоби Пула, который, решившись на кражу, не поскупился и угнал с промышленного предприятия целый прицеп, в котором был груз из 200000 шоколадных яиц «Cadbury Creme Egg».

Когда угнанное транспортное средство остановили на трассе, водитель поначалу придумал историю о том, что перевозит лакомства в благотворительных целях, чтобы на Пасху раздавать их детям и нуждающимся.

Полицейские сердца не дрогнули от проявления подозрительной доброты, и очень правильно.

Быстро выяснилось, что и прицеп, и яйца попали к Джоби нечестным путём.