Заворотнюк выписали из онкоцентра

Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из столичного онкоцентра, где она проходила лечение.

Известную отечественную актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники для раковых больных, где знаменитость проходила очередной курс лечения.

В онкоцентре звезда экрана провела 5 месяцев, о чем информирует kp.ru в своем официальном Телеграм-канале.

Весной 2019 года артистке поставили диагноз - глиобластома головного мозга, которая является самой агрессивной формой опухоли.