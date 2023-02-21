Заворотнюк выписали из онкоцентра
2023-02-21 15:05
Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из столичного онкоцентра, где она проходила лечение.
Известную отечественную актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники для раковых больных, где знаменитость проходила очередной курс лечения.
В онкоцентре звезда экрана провела 5 месяцев, о чем информирует kp.ru в своем официальном Телеграм-канале.
Весной 2019 года артистке поставили диагноз - глиобластома головного мозга, которая является самой агрессивной формой опухоли.
Опубликовано: Наталья Гончарова