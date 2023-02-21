Вы ведь тоже думали, что болит только потому что перегрелись

Если однажды вы "обгорели" на солнце и у вас потом болел участок кожи - это вызвано не тем, что они "обгорели" на солнце, а тем, что они уничтожают сами себя.

Дело в том, что пролежав достаточно большое количество времени на солнце - клетки вашей коже подверглись излучению от солнца, что привело к риску развитию рака кожи.

Потому клетки занимаются самоуничтожением, чтобы не стать угрозой для организма. Таким образом правильнее будет сказать не "солнечный ожог", а "радиационный ожог".

А вот: Если вы удаляете татуировку - она никуда не девается, а вытекает, когда вы ходите в туалет.

Да, когда вы обрабатываете свою татуировку лазером, то визуально кажется, что она испарилась. Но на самом деле - она всасывается в кровь, а потом вытекает когда вы идете в туалет.