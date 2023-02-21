Киркоров рассказал, что после развода с Пугачевой у него был роман с Рудковской

Певец Филипп Киркоров признался, что развод с Аллой Пугачевой ему помогла пережить музыкальный продюсер Яна Рудковская.

Певец Филипп Киркорво вспомнил, как музыкальный продюсер Яна Рудковская помогла ему пережить развод с Аллой Пугачевой.

Артист признался, что у него с нынешней супругой фигуриста Евгения Плющенко был легкий роман.

Киркоров подчеркнул, что был влюблен в продюсера 20 лет назад. Он подвозил ее на машине окольными путями так, чтобы никто не видел.

Исполнитель утверждает, что именно Рудковская спасла его от пропасти после развода с Аллой Борисовной.