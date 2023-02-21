Ваши кишки буквально знают как им надо находиться в вашем организме
2023-02-21 15:18
После операции на брюшную полость - ни один хирург не раскладывает там все "по полочкам".
Единственно за чем он следит - чтобы они не запутались между собой и не получился узел.
Всю остальную работу - кишки делают сами и ложатся так, как им надо, для большей выгоды для вашего организма.
Даже осмелюсь сказать так, что ни один хирург, даже самый лучший в мире, не знает как положить ваши кишки точнее, чем сами кишки.
Опубликовано: Игнат Ветров