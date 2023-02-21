Бывший правитель Малави Хастингс Банда просто обожал есть насекомых

Звание самого всеядного диктатора можно по праву отдать диктатору Уганды Иди Амину.

Существует легенда, согласно которой, придя к власти, он отрывал кусочки мяса от тел обезглавленных соперников, из-за чего появилось мнение, что он был каннибалом. Перед лицом многочисленных обвинений он ответил:

«Нет, мне не нравится человеческое мясо, оно слишком соленое».

Говорят даже, что он разделял коренные верование африканских дикарей, согласно которым поедание плоти врагов предотвращает возвращение их духов для мести.

Кроме всего он очень любил апельсины: ел около 40 штук в день, в основном, по его же собственным словами, из-за их афродизиакальной силы.