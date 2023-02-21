Ким Чен Ир Самый предпочитал иранскую икру, тайское манго, ещё шевелящуюся свежую рыбу и лобстеров

Он приказал своим послам доставлять ему все деликатесы мира и обучал своих личных поваров, оплачивая поездки по всему миру для изучения лучших рецептов.

Также имел в распоряжении работников, проверявших, чтобы зерна риса были одинаковой формы и одного цвета.

Ким Чен Ир владел погребом из 10 000 бутылок очень редких вин и около 500 000 бутылок лучших коньяков, ещё он очень любил Hennessy, хоть его и привозили из капиталистического Запада.

Не брезговал он и суши, для приготовления которых имел отдельный штат поваров.