Ким Чен Ир Самый предпочитал иранскую икру, тайское манго, ещё шевелящуюся свежую рыбу и лобстеров
2023-02-21 15:28
Он приказал своим послам доставлять ему все деликатесы мира и обучал своих личных поваров, оплачивая поездки по всему миру для изучения лучших рецептов.
Также имел в распоряжении работников, проверявших, чтобы зерна риса были одинаковой формы и одного цвета.
Ким Чен Ир владел погребом из 10 000 бутылок очень редких вин и около 500 000 бутылок лучших коньяков, ещё он очень любил Hennessy, хоть его и привозили из капиталистического Запада.
Не брезговал он и суши, для приготовления которых имел отдельный штат поваров.
Опубликовано: Антон Райт