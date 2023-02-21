Муссолини восхищался Махатмой Ганди за его вегетарианство

Восхищался Ганди за вегетарианство и, стараясь соответствовать, предпочитал не есть много мяса.

Он не часто ел даже спагетти, которые, по его словам, вызывали у него головные боли.

Возможно, он страдал от формы чувствительности к глютену.

Дуче полностью отказался от алкоголя в возрасте 40 лет и начал каждый вечер есть одно и то же: что-то вроде салата из измельченного чеснока с оливковым маслом и лимоном.

Его жена говорила, что иногда они спали отдельно из-за чесночного запаха в постели.

Его любимым десертом был пончик, который, как говорят, подавали на собраниях его партии.