Муаммар Каддафи: У него были проблемы с пищеварением с любопытным поддекстом
Проблемы с пищеварением из-за того, что он употреблял большое количество верблюжьего молока.
Говорят, что они обострились настолько сильно, что даже врачи запретили ему пить этот напиток.
Его любимым блюдом был кускус из верблюжьего мяса с черносливом, но также ценил он и итальянскую кухню.
Особенно обожал итальянские десерты и пасту.
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Саддам Хусейн Ещё один любитель верблюжьего молока, которое любил так сильно, что его агенты неделями блуждали по пустыням бедуинов в поисках заветного напитка.
С этого молока у него и начинался завтрак, который проходил весьма аскетично: хлеб с медом или помидоры с огурцами.
Диктатор говорил, что лучшая еда - та, где нет соли и сахара. Питал слабость и к жаренной рыбе, которую мог приказать приготовить даже ночью, из-за чего штат поваров всегда был наготове.
Опубликовано: Игнат Ветров