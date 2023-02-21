Муаммар Каддафи: У него были проблемы с пищеварением с любопытным поддекстом

Саддам Хусейн Ещё один любитель верблюжьего молока, которое любил так сильно, что его агенты неделями блуждали по пустыням бедуинов в поисках заветного напитка.

С этого молока у него и начинался завтрак, который проходил весьма аскетично: хлеб с медом или помидоры с огурцами.

Диктатор говорил, что лучшая еда - та, где нет соли и сахара. Питал слабость и к жаренной рыбе, которую мог приказать приготовить даже ночью, из-за чего штат поваров всегда был наготове.