Муаммар Каддафи: У него были проблемы с пищеварением с любопытным поддекстом

2023-02-21 15:33

Проблемы с пищеварением из-за того, что он употреблял большое количество верблюжьего молока.

Говорят, что они обострились настолько сильно, что даже врачи запретили ему пить этот напиток.

Его любимым блюдом был кускус из верблюжьего мяса с черносливом, но также ценил он и итальянскую кухню.

Особенно обожал итальянские десерты и пасту.

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    Саддам Хусейн Ещё один любитель верблюжьего молока, которое любил так сильно, что его агенты неделями блуждали по пустыням бедуинов в поисках заветного напитка.

    С этого молока у него и начинался завтрак, который проходил весьма аскетично: хлеб с медом или помидоры с огурцами.

    Диктатор говорил, что лучшая еда - та, где нет соли и сахара. Питал слабость и к жаренной рыбе, которую мог приказать приготовить даже ночью, из-за чего штат поваров всегда был наготове.

Опубликовано: Игнат Ветров








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