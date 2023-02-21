Гитлер, в течение многих лет о котором ходили слухи о его вегетарианстве
2023-02-21 15:36
Которое, однако, он соблюдал только по причине тяжелой формы метеоризма, из-за которой он также был вынужден принимать множество различных лекарств.
Любимым его блюдом были цыплята гамбургской породы.
Говорят, что фюрер велел готовить себе даже тушеного голубя с фисташками.
Прежде чем что-либо съесть, его еду пробовали 15 различных дегустаторов.
Если через 45 минут ничего не случалось, то только тогда он начинал есть.
Опубликовано: Антон Райт