Гитлер, в течение многих лет о котором ходили слухи о его вегетарианстве

Которое, однако, он соблюдал только по причине тяжелой формы метеоризма, из-за которой он также был вынужден принимать множество различных лекарств.

Любимым его блюдом были цыплята гамбургской породы.

Говорят, что фюрер велел готовить себе даже тушеного голубя с фисташками.

Прежде чем что-либо съесть, его еду пробовали 15 различных дегустаторов.

Если через 45 минут ничего не случалось, то только тогда он начинал есть.