Сталин тратил огромное количество времени, сидя за обеденным столом

Ел, пил, пел и вообще устраивал веселые пиршества. Он предпочитал типичную грузинскую кухню и широко использовал местные ингредиенты, такие как орехи, чеснок, гранат и чернослив.

Учитывая количество еды и алкоголя, которые он употреблял каждый день, было неудивительно, что он умер именно от сердечного приступа, а не от какого-то там отравления.

Как можно понять, диктаторы были теми ещё ценителями кулинарного искусства, потребляя всё самое лучшее и разнообразное, что давала им жизнь и положение в обществе.