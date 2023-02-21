Литвинова пожаловалась на непорядочность организаторов ее выступления в Москве

Актриса Рената Литвинова обвинила организаторов своего концерта в российской столице в непорядочности.

Выступление Ренаты Литвиновой было запланировано на 5 августа 2022 года, но в феврале актриса уехала из РФ, обосновавшись в Париже.

Организаторы сообщили фанатам о переносе мероприятия на неопределенный срок, но одна из подписчиц пожаловалась, что ей не вернули деньги за билеты до настоящего времени.

Литвинова обвинила в непорядочности организаторов ее выступления в Зеленом театре ВДНХ в столице России, отметив, что она почти год назад вернула свой гонорар.