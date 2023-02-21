Хабенский перестал сниматься в кино
2023-02-21 16:28
Константин Хабенский не снимается сейчас в кино, так как все время занят театром. Артист является худруком МХТ.
В настоящее время все внимание актера Константина Хабенского сосредоточено на работе в МХТ.
Артист является худруком учреждения культуры с осени 2021 года.
Константин не скрывает, что все время находится в театре.
Сниматься в кино он пока не будет, так как на данном этапе ему это не надо, о чем сообщает Пятый канал.
Опубликовано: Наталья Гончарова