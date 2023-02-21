Хабенский перестал сниматься в кино

Константин Хабенский не снимается сейчас в кино, так как все время занят театром. Артист является худруком МХТ.

В настоящее время все внимание актера Константина Хабенского сосредоточено на работе в МХТ.

Артист является худруком учреждения культуры с осени 2021 года.

Константин не скрывает, что все время находится в театре.

Сниматься в кино он пока не будет, так как на данном этапе ему это не надо, о чем сообщает Пятый канал.