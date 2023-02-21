Симоньян рассказала, как Галкин оскорблял ее родных

Главред RT Маргарита Симоньян пожаловалась на то, что юморист Максим Галкин позволил себе оскорблять ее семью.

Главный редактор телевизионного канала RT Маргарита Симоньян вспомнила в эфире Ютуб-шоу "Эмпатия Манучи", как шоумен Максим Галкин оскорблял ее семью.

Журналистка уточнила, что было это еще до его отъезда за рубеж.

Симоньян убеждена, что делал это Галкин из личной неприязни. По словам Маргариты, комик публично осуждал на концертах ее нынешнего супруга Тиграна Кеосяна.

В настоящее время представительница СМИ готова ответить обидчику.