Ваенга отменила свои выступления в нескольких городах РФ

Исполнительница Елена Ваенга отменила концерты в 6 российских городах. Причиной стали проблемы у артистки с голосом.

Известная исполнительница Елена Ваенга отменила все свои концерты в российских городах, запланированные на февраль-март.

Выступления артистки не состоятся в Ессентуках, Краснодаре, Ростове, Воронеже, Таганроге и Липецке, о чем сама Ваенга сообщила в соцсетях.

Звезда сцены уточнила, что мероприятия обязательно пройдут, но после 20 марта. Даты концертов певица обещала сообщить позднее.

Причиной принятого Еленой решения стал ларингит. Знаменитость не желает разочаровать своих фанатов хриплым больным голосом.