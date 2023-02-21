Мадонна шутит, что опухла после операции после появления артистки на премии Grammy 2023
2023-02-21 16:59
Мадонна выложила в сеть фото, обратив внимание на то, какая она сейчас милая, заявив, что просто опухла после операции, когда появилась на премии "Grammy 2023".
Знаменитая американская певица Мадонна выложила в соцсетях свое фото после того, как ее раскритиковали в пух и прах, когда она с опухшим лицом появилась на "Grammy 2023".
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Исполнительница обратила внимание, что выглядит теперь очень мило. Артистка пошутила, что на музыкальной премии ее лицо просто опухло после операции.
Одно из главных музыкальных событий года проходило 6 февраля в Лос-Анджелесе.
Опубликовано: Наталья Гончарова