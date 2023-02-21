Младший брат Панеттьери Дженсен скончался на 29-м году жизни
2023-02-21 17:16
Младший брат голливудской актрисы Хайден Панеттьери Дженсен ушел из жизни в эти выходные. Молодому человеку было всего 28 лет.
Американский актер и младший брат Хайден Панеттьери Дженсен скончался в 28-летнем возрасте.
Печальную новость подтвердил представитель знаменитости, но причины произошедшего называть не стал. Известно, что полиция проводит расследование по поводу кончины артиста.
Дженсен Панеттьери актерскую карьеру начал еще в 2000-х годах вместе со своей знаменитой сестрой. Его знают по ролям в сериалах "Герои" и "Нэшвилл".
Опубликовано: Наталья Гончарова