Младший брат Панеттьери Дженсен скончался на 29-м году жизни

Младший брат голливудской актрисы Хайден Панеттьери Дженсен ушел из жизни в эти выходные. Молодому человеку было всего 28 лет.

Американский актер и младший брат Хайден Панеттьери Дженсен скончался в 28-летнем возрасте.

Печальную новость подтвердил представитель знаменитости, но причины произошедшего называть не стал. Известно, что полиция проводит расследование по поводу кончины артиста.

Дженсен Панеттьери актерскую карьеру начал еще в 2000-х годах вместе со своей знаменитой сестрой. Его знают по ролям в сериалах "Герои" и "Нэшвилл".