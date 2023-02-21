Папа Римский снова вмешался в празднование латинской мессы

Франциск заявил, что действует так, чтобы сохранить церковное единство. В 2007 году эти традиции были ослаблены его предшественником, папой Бенедиктом XVI.

Папа Римский Франциск вновь вмешался, чтобы пресечь празднование старой латинской мессы. Это - признак продолжающихся трений с католическими традиционалистами.

Франциск подтвердил в новом юридическом указе, что Святой Престол должен одобрить празднования по старому обряду, подписав решения епископов о выделении дополнительных приходских церквей для латинской мессы.

В указе говорится, что управление литургии Ватикана, возглавляемое британским кардиналом Артуром Рошем, отвечает за оценку таких запросов от имени Святого Престола и что все запросы от епископов должны направляться туда.

В течение нескольких недель католические традиционалистские блоги и веб-сайты сообщали о планах подавления старой латинской мессы после решения Франциска в 2021 году ввести ограничения на ее празднование. К слову, они были ослаблены в 2007 году тогдашним папой Бенедиктом XVI.

Франциск сказал, что он действует для сохранения церковного единства. По его словам, распространение Тридентской мессы стало источником раскола и было использовано католиками, выступавшими против Второго Ватиканского собора, собраний 1960-х годов, которые модернизировали церковь и ее литургию.

Репрессии Франциска против старой мессы возмутили его консервативных и традиционалистских критиков, многие из которых также нападали на него за его внимание к окружающей среде, социальной справедливости и мигрантам.

Папа Римский говорит, что он проповедует Евангелие и то, чему учил Иисус. Потому и защищает ограничения.