Обломки пропавшего самолета обнаружены на филиппинском вулкане

Обломки небольшого самолета с двумя филиппинскими пилотами и двумя австралийскими пассажирами были обнаружены во вторник на одном из самых активных вулканов Филиппин, сообщили официальные лица.

Авиационный поиск не обнаружил никаких признаков тех, кто находился на борту Cessna 340, который упал в овраг на склоне вулкана Майон в провинции Албай, где он пропал без вести после вылета в субботу по пути в Манилу, сообщили представители авиации.

Сельским жителям, как правило, запрещено входить в постоянную опасную зону в 6 километрах (3,7 мили) вокруг Майона, который в последний раз извергался в 2018 году, что привело к перемещению десятков тысяч жителей.

Но правительственное агентство по мониторингу вулканов разрешило поиск самолета.