Распутин выжил после покушения Феликса Юсупова и его сподвижников

Судмедэксперты доказали, что Григорию Распутину чудом удалось выжить после покушения

Приближенный к царской семье целитель Григорий Распутин обладал высоким ростом 193 см и крепким телосложением. Когда заговорщики во главе с Феликсом Юсуповым, опасаясь влияния старца на Николая Второго, решили его убить, то предпочли метод отравления. Они накормили Распутина пирожными, в которые подсыпали яд. Но отрава не подействовала, хотя того ее количества, которое добавили в еду убийцы, было достаточно, чтобы лишить жизни не одного человека. Распутин оставался жив и прекрасно себя чувствовал.

Поняв, что затея с отравлением провалилась, один из заговорщиков выстрелил в Распутина из пистолета. Но пуля не убила его. Он поднялся и напал на стрелявшего. Второй выстрел в голову должен был поставить точку в жизни одиозного старца, но и здесь убийцы просчитались. Они завернули потерявшего сознание Распутина в ткань, долго били ногами, а потом сбросили в ледяную прорубь.

Когда тело Распутина нашли и передали судмедэкспертам на освидетельствование для установления причин смерти, результаты ошеломили. Распутин не умер от полученных смертельных ранений или огромной дозы яда. Оказавшись в ледяной воде, он пришел в себя, и пытался выплыть наружу, но это ему не удалось.