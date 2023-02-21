Речан: Россия хочет захватить аэропорт Кишинёва для переброски войск

Молдавский премьер Дорин Речан обвинил Россию в намерениях захватить аэропорт в Кишинёве.

Вечером 21 февраля новый премьер-министр Молдавии Речан публично заявил о том, что Россия якобы готовится к захвату аэропорта в Кишинёве с целью его использования в переброске войск на территорию Украины для продолжения спецоперации в других регионах, включая Одессу.

Примечательно, что ранее Речан призвал к выводу российского военного контингента из Приднестровья и полной демилитаризации ПМР, после чего Дмитрий Песков посоветовал молдавским политикам быть осторожнее в своих высказываниях.