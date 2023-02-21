Байден: спецоперация в Украине стала проверкой для США, НАТО и Евросоюза
2023-02-21 19:48
Джо Байден посетил Польшу, где выступил с речью в честь скорой годовщины спецоперации на Украине.
21 февраля Джо Байден произнёс речь во время встречи с польским президентом Анджеем Дудой, где публично заявил, что начатая Россией специальная военная операция в Украине стала настоящей проверкой для Соединённых Штатов, Европейского Союза и Североатлантического альянса.
По мнению Байдена, Владимир Путин хотел разобщить страны коллективного Запада, однако блок НАТО един как никогда и намерен продолжить поддержку Киева.
Опубликовано: Ткачёв Андрей