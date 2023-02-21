Байден: «год назад говорили о падении Киева, но я там был, и он стоит»

Джо Байден выступил с речью в Польше, где высказался о своей недавней поездке в Киев.

Вечером вторника Джо Байден произнёс речь на территории Польши, где публично заявил, что Владимир Путин надеялся на быстрое падение Киева, начав спецоперацию в Украине. По словам Байдена, ожидания российского лидера не оправдались, поскольку сам президент США посетил украинскую столицу накануне, убедившись, что в ней нет армии России.

Также Джо Байден заверил, что государства коллективного Запада не устанут от оказания поддержки Украине, поскольку российская СВО стала проверкой для Соединённых Штатов, Евросоюза и НАТО.