Лукашенко предложил организовать встречу Путина и Байдена в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов заняться организацией встречи Владимира Путина и Джо Байдена.

По его мнению, что два агрессора и миролюбивый президент могли бы встретиться в Минске, чтобы решить все вопросы.

Лукашенко отметил, что в Беларуси Джо Байдену готовы обеспечить должный уровень безопасности и максимальный комфорт.

Он также уточнил, что такая встреча могла бы способствовать прекращению войны и напомнил, что сам собирается в марте посетить Китай по приглашению Си Цзиньпина.