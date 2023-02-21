Байден: Путин может закончить спецоперацию в Украине одним своим словом

Джо Байден заявил о способности Владимира Путина быстро завершить российскую спецоперацию.

Во вторник американский президент Джозеф Байден выступил с публичной речью в Польше во время встречи с местным президентом Анджеем Дудой, где публично заявил, что мирные граждане России не являются врагами США и западных стран, поскольку решение о начале спецоперации в Украине принимал лично Владимир Путин.

Также Байден выразил уверенность в том, что при наличии такого желания, Путин может незамедлительно завершить СВО на территории Украины одним своим словом.