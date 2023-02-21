Байден: СВО в Украине стала самым большим конфликтом в Европе с 1945 года

Джо Байден считает, что российская спецоперация в Украине является крупнейшим военным конфликтом с 1945 года.

Во время вечернего выступления в Польше президент США Джо Байден публично заявил, что считает российскую спецоперацию в Украине самым крупным вооружённым конфликтом со времён завершения Второй мировой войны. При этом Байден отметил, что россияне не являются врагами Запада, поскольку СВО начал Владимир Путин, а не они.

Также Джо Байден выразил уверенность, что российские войска никогда не смогут одолеть Украину на поле боя во время спецоперации, поскольку Киев будут поддерживать западные лидеры.