Байден: Путин хотел использовать энергетику как оружие, но Запад выстоял
2023-02-21 20:02
Джо Байден утверждает, что правительство России использует энергоресурсы в качестве оружия.
Вечером вторника Джо Байден провёл встречу Анджеем Дудой в Польше, где публично заявил, что после начала спецоперации в Украине в ответ на западные санкции Владимир Путин принял решение использовать российскую энергетику в качестве оружия, однако страны Запада смогли мобилизоваться и выстоять.
По мнению Байдена, в настоящий момент государства-члены Европейского Союза добились устойчивого снижения своей зависимости от энергоносителей из РФ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей