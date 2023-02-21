Байден: Путин хотел использовать энергетику как оружие, но Запад выстоял

Джо Байден утверждает, что правительство России использует энергоресурсы в качестве оружия.

Вечером вторника Джо Байден провёл встречу Анджеем Дудой в Польше, где публично заявил, что после начала спецоперации в Украине в ответ на западные санкции Владимир Путин принял решение использовать российскую энергетику в качестве оружия, однако страны Запада смогли мобилизоваться и выстоять.

По мнению Байдена, в настоящий момент государства-члены Европейского Союза добились устойчивого снижения своей зависимости от энергоносителей из РФ.