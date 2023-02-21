Politico: власти Украины опасаются сокращения помощи из США и принуждения к переговорам с Россией

Издание Politico пишет, что в Киеве появились опасения по поводу сокращения военной помощи от США.

Некоторые представители украинских властей считают, что Соединенные Штаты могут пойти на такие действия, чтобы вынудить Киев пойти на переговоры с Москвой.

Предполагается, что предлогом по свертыванию американской военной помощи может стать позиция республиканцев в Конгрессе США.

Ранее глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что украинским военным следует как можно скорее добиться успехов на поле боя, чтобы Запад не сократи военную помощь.