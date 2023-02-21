Боррель: Ван И пообещал, что Китай не будет поставлять оружие России

Жозеп Боррель утверждает, что правительство КНР не станет передавать своё оружие российским войскам.

21 февраля глава отделе евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что провёл откровенный разговор с госсоветником главы Китая Ван И на конференции по безопасности в Мюнхене. По словам Борреля, во время беседы Ван И заверил, что Пекин не станет поставлять оружие Москве, поскольку КНР не передаёт вооружения странам, участвующим в конфликте.

В то же время Ван И спросил у Жозепа Борреля, почему страны Запада поставляют оружие Украине, но запрещают Китаю передавать его России.