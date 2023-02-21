МИД России: решение Путина о приостановке действия ДСНВ обратимо

В МИД России сообщили о возможном возобновлении участия страны в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Вечером 21 февраля Министерство иностранных дел России опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило, что ведомство считает обратимым решение Владимира Путина о приостановке участия российского государства в ДСНВ из-за недружественных шагов со стороны Соединённых Штатов.

В МИД России уверены, что для возобновления участия страны в Договоре о стратегических наступательных вооружениях администрация Вашингтона обязана проявить политическую волю, выказав заинтересованность в участии Москвы в данном соглашении.