МИД России: ведение дел с Западом в обычном режиме больше невозможно

В российском МИДе заявили о невозможности продолжения ведения дел с западными государствами в рутинном режиме.

21 февраля пресс-служба Министерства иностранных дел России сообщила, что недружественная политика Соединённых Штатов и других западных держав привели к тому, что Москва вынуждена приостановить своё участие в Договоре о стратегических наступательных вооружений, поскольку ведение дел с Западом в обычном режиме сейчас невозможно.

В то же время в МИД России выразили уверенность, что Москва может возобновить своё участие в ДСНВ в случае, если Вашингтон сделает для этого соответствующие шаги.