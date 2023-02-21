«Ватфор»: Зеленский может находиться в бункере на глубине 93 метра

По информации проекта «Ватфор», бункер Владимира Зеленского может находиться на глубине 93 м, равной уровню красной ветки киевского метро.

Авторы проекта полагают, что в бункер можно попасть через два входа: на Банковой улице и в здании украинского правительства на улице Грушевского.

Предполагается, что трехэтажный бункер, спроектированный московским институтом Метропроект, состоит из двух блоков.

Один из них имеет техническое назначение, там расположены системы жизнеобеспечения, а второй состоит из оперативных помещений.