МИД Франции призвал РФ соблюдать договор о предотвращении ядерной войны

Французское внешнеполитическое ведомство попросило Москву соблюдать соглашение между пятью ядерными державами.

Вечером вторника Министерство иностранных дел Франции опубликовало новый пресс-релиз, в рамках которого прокомментировало решение Владимира Путина о приостановке участия России в договоре о стратегических наступательных вооружениях. В заявлении французского МИДа Париж призывает Москву соблюдать соглашение о предотвращении ядерной войны.

Известно, что 3 января 2022 года пять Россия, США, Франция, Великобритания и Китай подписали договор о недопустимости войны с применением ядерного оружия.