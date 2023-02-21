МИД РФ обвинил США в попытке подрыва национальной безопасности России

МИД России опубликовал официальное заявление, в котором сказано, что политика США направлена на подрыв национальной безопасности РФ.

В заявлении говорится, что действия Соединенных Штатов противоречат Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

В ведомстве отметили, что свете последних событий Россия считает невозможным вести дела с США, а также с другими странами Запада.

Это касается и принципиальных действий в целом, и взаимодействия в сфере контроля над вооружениями.