Американский ученый-химик Томас Миджли уничтожал озоновый слой планеты и травил своих сотрудников свинцом

Томас Миджли остался в истории изобретателем двух губительных веществ фреонов и тетраэтиленсвинца.

Ученого Томаса Миджли можно назвать человеком, с которого началось уничтожение озонового слоя земли и массовое отравление людей свинцом. Американский химик придумал вещество тетраэтиленсвинец, которое должно было устранить стук в двигателях внутреннего сгорания. Цель была достигнута, двигатели работали почти бесшумно, но стали выделять свинец в атмосферу.

Это приводило к отравлению людей. Миджли прекрасно это знал, но не прекратил производство вещества на своем предприятии. Вредному воздействию подвергался и он сам, и рабочие, которые у него трудились.Сколько человек умерло и пострадало от тетраэтиленсвинца до сих пор неизвестно.

В стремлении понизить взрывоопасность холодильников Миджли изобрел хлорфторуглероды, более известные как фреоны. Тут его тоже ждала технологическая удача. Но впоследствии выяснилось, что фреоны способствуют разрушению озонового слоя.