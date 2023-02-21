МИД РФ: Москва продолжит соблюдать количественные ограничения на СНВ

В МИД России прокомментировали решение Владимира Путина о приостановке участия страны в ДСНВ.

21 февраля Министерство иностранных дел РФ опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило, что несмотря на выход России из Договора о наступательных стратегических вооружениях по решению Владимира Путина, страна будет соблюдать количественные ограничения на развёртывание такого оружия.

Также в МИД отметили, что российское правительство будет информировать США о проведении учебных пусков межконтинентальных баллистических ракет.